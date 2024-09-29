Диетолог сравнила пользу для здоровья растительного и обычного мяса

Мясо на растительной основе имеет схожие с обычным вкус и текстуру. Этот продукт может содержать тофу, бобы или темпе, имитировать курицу, индейку, говядину, свинину, рыбу. Об этом говорит Эшли Баумол, сертифицированный врач.

Соя, бобовые, тофу — это источник клетчатки, белка и фитохимических веществ. Они могут содержать мало калорий и холестерина в зависимости от бренда. Альтернативы мясу могут быть обогащены железом, цинком и витамином B12. Однако также в них присутствуют высокие уровни фитатов, танинов и других антинутриентов, которые могут связываться с этими минералами и снижать их усвоение.

Также заменители мяса часто содержат значительное количество натрия.

Теоретически, альтернативы мясу на растительной основе могут казаться более полезными, но они не могут предложить того же, что традиционное мясо. Например, они лишены ключевых питательных веществ, включая кальций, калий, магний, цинк и витамин B12. В то же время обычное мясо эти вещества содержит.