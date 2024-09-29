Диетолог сравнила пользу для здоровья растительного и обычного мяса

Диетолог сравнила пользу для здоровья растительного и обычного мясаВот в чём разница между этими продуктами
Мясо на растительной основе имеет схожие с обычным вкус и текстуру. Этот продукт может содержать тофу, бобы или темпе, имитировать курицу, индейку, говядину, свинину, рыбу. Об этом говорит Эшли Баумол, сертифицированный врач.
Соя, бобовые, тофу — это источник клетчатки, белка и фитохимических веществ. Они могут содержать мало калорий и холестерина в зависимости от бренда. Альтернативы мясу могут быть обогащены железом, цинком и витамином B12. Однако также в них присутствуют высокие уровни фитатов, танинов и других антинутриентов, которые могут связываться с этими минералами и снижать их усвоение.
Также заменители мяса часто содержат значительное количество натрия.
Теоретически, альтернативы мясу на растительной основе могут казаться более полезными, но они не могут предложить того же, что традиционное мясо. Например, они лишены ключевых питательных веществ, включая кальций, калий, магний, цинк и витамин B12. В то же время обычное мясо эти вещества содержит.
Добавки, содержащие соль, могут увеличить содержание натрия в растительном мясе до трёх раз по сравнению с постной говядиной. Насыщенных жиров в растительном мясе может быть столько же или даже больше, чем в обычных мясных продуктах. В то же время растительные альтернативы содержат больше клетчатки, которая улучшает пищеварение, лучше насыщает, контролирует уровень сахара в крови.
Мясо растительного происхождения даёт 20 г белка на порцию в 113 г, а обычная говядина — 33 г белка на ту же порцию. Также в растительном мясе может не быть достаточного количества питательных веществ, оно может содержать нежелательные добавки. Поэтому полностью полагаться на искусственное мясо как на источник белка не стоит.
К тому же растительное мясо стоит обычно дороже, чем обычное. Данные показывают, что оно примерно в в два раза дороже говядины, более чем в четыре раза — курицы, более чем в три раза — свинины за 0,5 кг.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.