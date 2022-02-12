Диетологи: напитки из чернослива помогают при гипертонии

Издание напомнило об исследовании 2010 года, где сравнивали три группы людей: одна группа ела три чернослива в день, вторая - шесть черносливов в день, а третья не ела чернослив вовсе. По итоге, исследователи сообщили о значительном снижении кровяного давления у людей, которые съедали три чернослива в день, а у людей, которые ели шесть черносливов в день, наблюдалось дополнительное снижение систолического артериального давления.

В статье говорится, что для того, чтобы воспользоваться этими эффектами, “выпейте стакан стопроцентного черносливового сока или сделайте свой собственный, смешав размоченный чернослив”.

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