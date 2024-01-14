Диетологи назвали десять худших напитков для похудения

Диетологи назвали десять худших напитков для похуденияВозьмите это себе на заметку
То, что вы пьёте в течение дня, тоже может вам помочь или помешать похудеть. Некоторые напитки содержат большое количество сахара, хотя на первый взгляд так не кажется.
Фруктовый сок. Большинство фруктовых соков содержат добавленный сахар. Из-за него может повыситься уровень глюкозы в крови и количество потребляемых вами калорий. Также в соке нет клетчатки, поэтому он плохо насыщает.
Латте. В подобных напитках может содержаться молоко, сливки, добавленный сахар и взбитые сливки. Полезнее будет пить обычный чёрный кофе.
Алкогольные напитки. Каждый грамм алкоголя содержит 7 ккал. Это важно учитывать.
Овсяное молоко. В нём мало белка, но при этом обычно содержится много углеводов. Это значит, что овсяное молоко может усилить аппетит и увеличить потребление калорий.
Энергетические напитки. Зачастую в их состав входят кофеин и сахар, которые могут сказаться на вашем весе.
Сладкая газировка. В них много сахара, «пустых» калорий, и при этом они полностью лишены питательной ценности. Вместо газировки выбирайте воду, травяные чаи или настоянную воду.
Лимонад. Из-за большого количества сахара этот напиток может оказаться очень калорийным.
Фруктовые смузи без белка. Благодаря белку вы сможете контролировать вес. Для этого добавьте в смузи греческий йогурт или протеиновый порошок.
Спортивные напитки. Часто они содержат много сахара, а ещё в них нет питательных веществ. Если вы хотите избежать обезвоживания во время тренировки, то лучше всего пить обычную воду.
Трендовые напитки с оливковым маслом. По данным Министерства сельского хозяйства США, одна столовая ложка оливкового масла содержит 124 ккал при малой питательной ценности.
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