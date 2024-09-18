Диетологи назвали добавки, которые облегчают боли при месячных

Витамин D. Доказано, что приём добавок с этим витамином облегчает менструальные спазмы, симптомы ПМС (боли в спине, склонность к плаксивости). Об этом сказала Кейти Хэдли, магистр наук, сертифицированный диетолог. Исследования показывают, что приём однодневной дозы 300 000 МЕ витамина D, начиная примерно за пять дней до ожидаемого начала менструации, облегчает менструальные спазмы, снижает зависимость от обезболивающих. Но имейте в виду, что эта доза значительно превышает допустимый верхний уровень потребления (UL) в 4000 МЕ.

Омега-3. Жирные кислоты омега-3 уменьшают воспаление в организме. Это приводит к менее болезненным сокращениям матки и спазмам во время менструации.

Витамин Е. Чтобы увеличить его потребление, добавьте в рацион семена подсолнечника, шпинат, миндаль, арахис, арахисовое масло, подсолнечное, сафлоровое и кукурузное масла.