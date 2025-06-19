Диетологи назвали имбирь лучшей специей при запорах

Алисса Симпсон, RDN, диетолог по вопросам здоровья пищеварительного тракта и владелица Nutrition Resolution, говорит, что запор чаще всего можно вылечить с помощью питания и изменения образа жизни. Это включает добавление в рацион специй для поддержки пищеварения и нормальной работы кишечника.

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