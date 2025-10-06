Диетологи назвали индейку самым полезным для здоровья мясным деликатесом

Джордан Хилл, сертифицированный диетолог Live it Up, рекомендует брать жареную грудку индейки с пониженным содержанием натрия и без добавления нитратов. В целом индейка - это постный белок, в котором мало насыщенных жиров.

По пищевому профилю идейка выделяется среди деликатесов тем, что в ней меньше насыщенных жиров и калорий. Это может быть полезно для тех, кто пытает контролировать вес, говорит Лена Бакович, зарегистрированный диетолог, сертифицированный диетолог CNSC , зарегистрированный диетолог VNutrition.