Диетологи назвали индейку самым полезным для здоровья мясным деликатесомИ вот какие преимущества она даёт
Джордан Хилл, сертифицированный диетолог Live it Up, рекомендует брать жареную грудку индейки с пониженным содержанием натрия и без добавления нитратов. В целом индейка - это постный белок, в котором мало насыщенных жиров.
По пищевому профилю идейка выделяется среди деликатесов тем, что в ней меньше насыщенных жиров и калорий. Это может быть полезно для тех, кто пытает контролировать вес, говорит Лена Бакович, зарегистрированный диетолог, сертифицированный диетолог CNSC , зарегистрированный диетолог VNutrition.
Также индейка содержит такие питательные вещества, как белок, витамины группы В, цинк, селен. Они повышают иммунитет, поддерживают выработку энергии.
