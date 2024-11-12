Диетологи назвали лучшее время для завтрака при высоком давлении

Мишель Рутенштейн, магистр наук, сертифицированный диетолог, сертифицированный специалист по профилактической кардиологии, отмечает, что правильный завтрак снижает давление. Он даёт питательные вещества, которые нужны сердцу для более эффективной работы. Это улучшает тонус сосудов, влияет на артериальное давление.

Специалисты рекомендуют при высоком давлении завтракать в течение часа после того, как вы проснулись. Так вы поддержите кровяное давление в норме, говорит Вандана Шет, диетолог и эксперт по диабету.