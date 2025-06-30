Диетологи назвали лучшие и худшие продукты для почек

Диетологи назвали лучшие и худшие продукты для почекВозьмите это себе на заметку
Лучшие продукты для почек
Тёмно-зелёные листовые овощи. Они содержат множество антиоксидантов, витаминов C, E и K, магния, калия, кальция, железа. Эти овощи также борются с воспалением, защищают от окислительного повреждение, которое возникает при перегруженности почек.
Кислая вишня. В ней много витамина А, антиоксидантов. Эту вишню связывают со снижением кровяного давления, что играет ключевую роль в поддержании здоровья почек.
Тофу. Это растительный белок для улучшения здоровья почек. Такие белки в отличие от животных помогают улучшить pH организма.
Льняное семя. В этом продукте много клетчатки, которая помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. В двух ложках льняного семени содержится почти 4 г этого вещества.
Чеснок. Он обладает мощными противовоспалительными свойствами, помогает противодействовать окислительному повреждению.
Худшие продукты для почек
Тёмные газированные напитки. В коле содержится много искусственного фосфора. Это вещество может быть вредно для почек.
Замороженные обеды. Часто в них очень много натрия, а для контроля здоровья почек решающую роль играет отслеживание потребления соли.
Фастфуд. Зачастую он содержит большое количество насыщенных жиров, сахара, килокалорий.
Ультраобработанные сыры. Часто они маркируются как «сырный продукт». Откажитесь от них в пользу натуральных сыров: швейцарского или чеддера.
Слишком много мяса. Белок крайне важен для роста и восстановления клеток. Однако животные белки создают высокий уровень кислоты в крови, а эту кислоту должны выводить почки. Лучше всего для поддержания здоровья почек есть мясо в умеренных количествах.
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