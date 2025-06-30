Диетологи назвали лучшие и худшие продукты для почек

Лучшие продукты для почек

Тёмно-зелёные листовые овощи. Они содержат множество антиоксидантов, витаминов C, E и K, магния, калия, кальция, железа. Эти овощи также борются с воспалением, защищают от окислительного повреждение, которое возникает при перегруженности почек.

Кислая вишня. В ней много витамина А, антиоксидантов. Эту вишню связывают со снижением кровяного давления, что играет ключевую роль в поддержании здоровья почек.

Тофу. Это растительный белок для улучшения здоровья почек. Такие белки в отличие от животных помогают улучшить pH организма.

Льняное семя. В этом продукте много клетчатки, которая помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. В двух ложках льняного семени содержится почти 4 г этого вещества.

Чеснок. Он обладает мощными противовоспалительными свойствами, помогает противодействовать окислительному повреждению.