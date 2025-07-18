Диетологи назвали лучшие и худшие продукты для здоровья щитовидной железы

Лучшие продукты для щитовидной железы

Бразильские орехи. Из одного такого ореха вы получите больше рекомендуемой суточной дозы селена - минерала, жизненно важного для здоровья щитовидной железы. При этом есть больше трёх бразильских орехов в день нельзя: вы можете отравиться.

Водоросли. Они богаты йодом, который нужен для нормальной работы щитовидной железы.

Яйца. Из них вы получите такие важные для щитовидной железы вещества, как йод, селен, тирозин.

Говядина. Это источник цинка, играющего важную роль в здоровье щитовидки.

Листовая зелень. Она содержит много антиоксидантов и витаминов группы В. Первые защищают щитовидную железу от окислительного стресса, а вторые нужны для работы этого органа.