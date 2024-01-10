Диетологи назвали лучшие овощи для уменьшения жира на животе

Брокколи. В нём много антиоксидантов, которые уменьшают воспаление в организме. В результате вам будет легче похудеть. Одно исследование, опубликованное в «Журнале Академии питания и диетологии», показало, что регулярное употребление тёмно-зелёных овощей (включая брокколи, капусту, шпинат) уменьшает количество висцерального жира (жира в области живота) у молодых латиноамериканских людей с избыточным весом. Аналогичные результаты были получены после употребления ими сладкого перца, моркови.

Морковь. Она богата лютеином, который обладает антиоксидантными свойствами. Кроме того, морковь может уменьшить объём жировой ткани в области живота и улучшает обмен веществ.

Салат-латук. Это овощ отличается высоким уровнем каротиноидов. Одно исследование с участием японских мужчин, страдающих ожирением, продемонстрировало, что увеличение потребления овощей, богатых каротиноидами (в том числе салата-латука), уменьшает количество висцерального жира.

Оранжевый и жёлтый болгарский перец. В них содержится много лютеина. Одно исследование, результаты которого опубликованы в «Британском журнале питания», показало, что у тех, кто принимал добавки лютеина вместе с соблюдением низкокалорийной диеты, уменьшилась окружность талии, количество висцерального жира и жировых отложений, уровень «плохого» холестерина, масса тела.