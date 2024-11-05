Диетологи назвали лучшие продукты для здоровья костей

Вот какие продукты нужно употреблять, если вы хотите улучшить состояние костей.

Тофу. Полчашки твёрдого тофу в растворе кальция содержит колоссальные 861 мг этого вещества. Также из этой порции вы получите 22 г белка.

Чернослив. В нём много веществ, поддерживающих здоровье костей. В том числе витамин К, который важен для регулирования баланса кальция в организме и формирования костей. Также чернослив содержит калий, марганец.

Йогурт. Он богат кальцием, белком, витамином D. Если хотите получить больше кальция, то выбирайте обычный йогурт вместо греческого.