Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 декабря 2024, 03:00
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Диетологи назвали лучшие продукты для здоровых ногтей

Прочтите это, прежде чем идти на маникюр
На состояние ногтей влияет то, что мы едим. Вот какие продукты нужно включить в рацион, чтобы ногти оставались крепкими.
Диетологи назвали лучшие продукты для здоровых ногтей
© Health

Греческий йогурт. Здоровым ногтям требуется много белка. В одной чашке этого йогурта содержится 21 г протеина.

Говядина. Это источник многих важных питательных веществ, в особенности железа. Оно играет ключевую роль в здоровье ногтей. При нехватки железа у человека развивается койлонихия.

Сладкий перец. В одном среднем таком перце содержится больше 100% дневной нормы витамина С. Этот витамин помогает организму вырабатывать коллаген, который укрепляет ногти.

Диетологи назвали лучшие продукты для здоровых ногтей
© nito100 / Getty Images

Горох. Он даёт организму комбинацию белка и витамина С. Из одной чашки гороха вы получите 9 г и 57 мг этих веществ соответственно.

Яйца. В их составе есть белок, а также биотин. Последнее вещество помогает укреплять ногти.

Лосось. Порция этой рыбы на 85 г содержит 18 г белка и 17% суточной нормы биотина.

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