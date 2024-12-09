Диетологи назвали лучшие продукты для здоровых ногтей

Горох. Он даёт организму комбинацию белка и витамина С. Из одной чашки гороха вы получите 9 г и 57 мг этих веществ соответственно.

Яйца. В их составе есть белок, а также биотин. Последнее вещество помогает укреплять ногти.

Лосось. Порция этой рыбы на 85 г содержит 18 г белка и 17% суточной нормы биотина.

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