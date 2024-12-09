Диетологи назвали лучшие продукты для здоровых ногтей

Диетологи назвали лучшие продукты для здоровых ногтейПрочтите это, прежде чем идти на маникюр
Греческий йогурт. Здоровым ногтям требуется много белка. В одной чашке этого йогурта содержится 21 г протеина.
Говядина. Это источник многих важных питательных веществ, в особенности железа. Оно играет ключевую роль в здоровье ногтей. При нехватки железа у человека развивается койлонихия.
Сладкий перец. В одном среднем таком перце содержится больше 100% дневной нормы витамина С. Этот витамин помогает организму вырабатывать коллаген, который укрепляет ногти.
Горох. Он даёт организму комбинацию белка и витамина С. Из одной чашки гороха вы получите 9 г и 57 мг этих веществ соответственно.
Яйца. В их составе есть белок, а также биотин. Последнее вещество помогает укреплять ногти.
Лосось. Порция этой рыбы на 85 г содержит 18 г белка и 17% суточной нормы биотина.
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