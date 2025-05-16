Диетологи назвали лучшие продукты при синдроме раздражённого кишечника

Ягоды. В них мало углеводов и много клетчатки. При этом важно понимать, что одна порция включает около ⅓ стакана малины, 1 стакана черники или 5 ягод клубники среднего размера. Эти ягоды также имеют низкое содержание FODMAP.

Цитрусовые. В апельсинах тоже содержится мало FODMAP, как и в большинстве других цитрусовых. Ещё эти фрукты богаты витамином С и антиоксидантами. Один апельсин среднего размера даёт 3 г клетчатки и 63 мг витамина С. При этом важно, что в апельсиновый сок и грейпфруты содержат много FODMAP.

Твёрдый тофу. Клиническое исследование показало, что изофлавоны в соевых продуктах могут уменьшить некоторые симптомы синдрома раздражённого кишечника (СРК), особенно у женщин. При этом другое исследование продемонстрировало, что пациенты с СРК, которые потребляли больше соевых продуктов, жаловались на ухудшение симптомов. Сосредоточьтесь на твёрдом и очень твёрдом тофу, поскольку в нём мало FODMAP.