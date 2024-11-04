Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 ноября 2024, 23:15
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Диетологи назвали лучшие супы для приведения в норму уровня сахара в крови

Добавьте их в свой рацион
Холодные месяцы — сезон простуды и гриппа. В это время укрепить иммунитет поможет суп. Но особенно важно его есть, если у вас сахарный диабет.
Диетологи назвали лучшие супы для приведения в норму уровня сахара в крови
© Love and Lemons

Вот какие супы лучше всего есть людям с диабетом.

Чечевичный суп. Он богат клетчаткой, растительным белком, но в нём также меньше насыщенных жиров. Об этом говорит Вандана Шет, эксперт по растительным продуктам и диабету из Лос-Анджелеса. Исследования показывают, что чечевица особенно эффективна для стабилизации уровня сахара в крови.

Суп минестроне. Это питательное блюдо. Он содержит много клетчатки, овощей, растительного белка.

Чили. Добавьте в него рубленные овощи, клетчатку и замените говядину на курицу или индейку. Это поможет уменьшить общее количество насыщенных жиров в супе.

Диетологи назвали лучшие супы для приведения в норму уровня сахара в крови
© Jacob Fox

Суп-пюре из овощей. Вы можете приготовить множество вариантов такого супа с разными овощами. Он содержит множество антиоксидантов, клетчатки. Кроме того, в таких супах обычно меньше углеводов.

Куриный суп. Он содержит питательные вещества для укрепления иммунной системы, а ещё его легко приготовить.

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