Диетологи назвали лучшие супы для приведения в норму уровня сахара в крови

Диетологи назвали лучшие супы для приведения в норму уровня сахара в кровиДобавьте их в свой рацион
Вот какие супы лучше всего есть людям с диабетом.
Чечевичный суп. Он богат клетчаткой, растительным белком, но в нём также меньше насыщенных жиров. Об этом говорит Вандана Шет, эксперт по растительным продуктам и диабету из Лос-Анджелеса. Исследования показывают, что чечевица особенно эффективна для стабилизации уровня сахара в крови.
Суп минестроне. Это питательное блюдо. Он содержит много клетчатки, овощей, растительного белка.
Чили. Добавьте в него рубленные овощи, клетчатку и замените говядину на курицу или индейку. Это поможет уменьшить общее количество насыщенных жиров в супе.
Суп-пюре из овощей. Вы можете приготовить множество вариантов такого супа с разными овощами. Он содержит множество антиоксидантов, клетчатки. Кроме того, в таких супах обычно меньше углеводов.
Куриный суп. Он содержит питательные вещества для укрепления иммунной системы, а ещё его легко приготовить.
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