Диетологи назвали лучшие супы для приведения в норму уровня сахара в крови

Вот какие супы лучше всего есть людям с диабетом.

Чечевичный суп. Он богат клетчаткой, растительным белком, но в нём также меньше насыщенных жиров. Об этом говорит Вандана Шет, эксперт по растительным продуктам и диабету из Лос-Анджелеса. Исследования показывают, что чечевица особенно эффективна для стабилизации уровня сахара в крови.

Суп минестроне. Это питательное блюдо. Он содержит много клетчатки, овощей, растительного белка.

Чили. Добавьте в него рубленные овощи, клетчатку и замените говядину на курицу или индейку. Это поможет уменьшить общее количество насыщенных жиров в супе.