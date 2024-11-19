Диетологи назвали лучшую специю для поддержания здоровья сердца

Обычно чеснок используется в блюдах в качестве специи. То есть он придаёт им вкус. Лора М. Али, магистр наук, сертифицированный диетолог, кулинарный диетолог из Питтсбурга, отмечает, что это одна из лучших специй для здорового сердца.

Почему чеснок так полезен для сердца? Он богат антиоксидантами (аллицином), которые помогают снизить кровяное давление, уровень холестерина в крови. Об этом говорит Вероника Рауз, сертифицированный диетолог, владелица The Heart Dietitian. При этом аллицин появляется в чесноке, только когда его нарежут или раздавят.