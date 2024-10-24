Диетологи назвали лучшую специю для снижения веса

В ходе недавнего метаанализа выяснилось также, что добавки капсаицина привели к значительному снижению индекса массы тела, массы тела и окружности талии.

Правда, оба диетолога также отмечают, что влияние кайенского перца на потерю веса в лучшем случае скромное. В большинстве научных работ используются большие дозы этой специи, а в кулинарных рецептах её гораздо меньше.

Кроме того, у некоторых людей добавки с кайенским перцем могут вызывать проблемы с пищеварением, ГЭРБ. Также эта специя может неблагоприятно взаимодействовать с лекарствами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.