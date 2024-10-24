Диетологи назвали лучшую специю для снижения веса

Диетологи назвали лучшую специю для снижения весаИ это кайенский перец
Кайенский перец содержит активное соединение — капсаицин. Некоторые исследования показывают, что между капсаицином в кайенском перце и увеличением выработки тепла организмом есть связь. Это позволяет немного ускорить обмен веществ на короткий период, что приводит к потере веса. Об этом сказал Тоби Амидор, магистр наук, сертифицированный диетолог, сертифицированный диетолог.
По словам Эрин Палински-Уэйд, сертифицированного диетолога, кайенский перец помогает снизить тягу к еде. Это способствует достижению дефицита калорий для потери веса.
В ходе недавнего метаанализа выяснилось также, что добавки капсаицина привели к значительному снижению индекса массы тела, массы тела и окружности талии.
Правда, оба диетолога также отмечают, что влияние кайенского перца на потерю веса в лучшем случае скромное. В большинстве научных работ используются большие дозы этой специи, а в кулинарных рецептах её гораздо меньше.
Кроме того, у некоторых людей добавки с кайенским перцем могут вызывать проблемы с пищеварением, ГЭРБ. Также эта специя может неблагоприятно взаимодействовать с лекарствами.
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