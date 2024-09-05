Диетологи назвали лучшую специю для уменьшения вздутия живота

Вздутие живота характеризуется неприятным ощущением полноты или растяжения в животе. Причин у него может быть множество. При этом постоянное вздутие может быть одним из симптомов рака яичников.

Имбирь обладает несколькими преимуществами для здоровья, позволяющими ему бороться со вздутием.

Увеличивает моторику желудка. То есть помогает еде проходить через пищеварительную систему. Это снижает вероятность брожения пищи и образования газов.

Имеет в составе противовоспалительные соединения. Воспаление в пищеварительной системе может привести к вздутию живота.

Помогает облегчить тошноту. Традиционно имбирь использовали при тошноте и расстройстве желудка.

Может стимулировать выработку пищеварительных ферментов. В имбире есть соединение зингибаин. Он расщепляет белки на более мелкие пептиды и аминокислоты.