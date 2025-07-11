Диетологи назвали макароны из нута лучшей пастой для снижения уровня сахара в крови

Вот несколько факторов, которые делают макароны из нута лучшим вариантом пасты при высоком уровне сахара в крови.

Много клетчатки. Нутовые макароны делают из нута или нутовой фасоли. В них содержатся белок и клетчатка, которые стабилизируют уровень сахара в крови. Ещё в таких макаронах намного больше клетчатки, чем в обычных, и она способствует замедлению пищеварения и высвобождения глюкозы в кровоток. Об этом сказала Сапна Перувемба, магистр наук, зарегистрированный диетолог-нутрициолог.

Много растительного белка. В нутовых макаронах есть полезный растительный белок. Он может помочь в регулировании уровня глюкозы в крови. Стандартная порция нутовых макарон весом 50 г содержит примерно 11 г белка.