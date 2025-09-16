Диетологи назвали миндаль самым полезным для здоровья орехом

Ещё миндаль может похвастаться большим количеством витамина Е и ненасыщенных жиров в составе. Научные работы показывают, что люди, которые едят больше продуктов, богатых полезными жирами и витамином Е, имеют ниже риск развития болезней сердца. Также из миндаля вы получите магний - минерал, необходимый для снижения давления и контроля уровня сахара в крови.

Ну и последнее: миндаль - вкусный и универсальный продукт, который подходит как для сладких, так и для солёных блюд.

