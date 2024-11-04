Диетологи назвали напитки, которые помогают быстро опорожниться

Вода. Запор — это результат того, что переваренная еда застряла в вашем кишечнике, говорит зарегистрированный диетолог Мелани Маркус. Иногда для избавления от этого нужно лишь пить больше воды.

Вода с лимоном. По словам Кэролайн Томасон, сертифицированного диетолога, лимоны и их сок содержат лимонную кислоту. Это форма витамина С. Исследования показывают, что она может действовать как естественное слабительное для некоторых людей.

Чиа фреска. Она представляет собой смесь семян чиа, воды и нескольких долек лимона или лайма.

Кофе. Диетолог Ким Калп отмечает, что даже кофе без кофеина может помочь.