Диетологи назвали оливковое масло самым полезным для здоровья

Диетологи назвали оливковое масло самым полезным для здоровьяИ объяснили, почему это так
По мнению сразу четырёх диетологов, оливковое масло - лучшее для здоровья из растительных. Оно универсально, богато витамином Е, полифенольными антиоксидантами и полезными для сердца мононенасыщенными жирами.
Учёные связывают рацион, содержащий много оливкового масла, с с уменьшением риска развития болезней сердца и других состояний здоровья: например, диабета 2 типа.
Из одной столовой ложки оливкового масла вы получите 2,93 мг витамина Е. Он действует как мощный антиоксидант и защищает клетки от повреждения. Также оливковое масло первого отжима (EVOO) богато антиоксидантами полифенолами. Они уменьшают воспаление, снижают вероятность развития заболеваний, улучшают общее состояние здоровья.
При этом имейте в виду, что при нагревании качество EVOO ухудшается. Поэтому если хотите получить все необходимые антиоксиданты, добавляйте его в блюда в сыром виде.
