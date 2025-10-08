Диетологи назвали оливковое масло самым полезным для здоровья

Из одной столовой ложки оливкового масла вы получите 2,93 мг витамина Е. Он действует как мощный антиоксидант и защищает клетки от повреждения. Также оливковое масло первого отжима (EVOO) богато антиоксидантами полифенолами. Они уменьшают воспаление, снижают вероятность развития заболеваний, улучшают общее состояние здоровья.

При этом имейте в виду, что при нагревании качество EVOO ухудшается. Поэтому если хотите получить все необходимые антиоксиданты, добавляйте его в блюда в сыром виде.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.