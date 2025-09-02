Диетологи назвали орехи пекан самыми полезными для снижения уровня сахара в крови

В пекане жиров больше, чем в других видах орехов, и это может быть плюсом. Всего 30 г этих орехов дадут 20 г жиров. Организм использует их для получения энергии, образования и защиты клеток, усвоения витаминов A, D, E и K.

Продукты в высоким содержанием клетчатки типа орехов пекан тоже могут помочь поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови. В 28 г пекана чуть менее 3 г этого вещества.