Диетологи назвали питательные вещества, которые помогают нарастить мышцы

Углеводы. Они дают энергию для выполнения упражнений и помогают восполнять запасы глюкозы в мышцах (гликогена). Исследования показывают, что гликоген тоже важен для восстановления и роста мышц. Саманта ДеВито, магистр наук, сертифицированный диетолог, диетолог из Нью-Джерси, отмечает, что углеводы в сочетании с белком могут усилить синтез мышечного белка. Попробуйте хотя бы за час до тренировки съесть небольшую порцию углеводов. Это могут быть бананы, финики, овсянка, готовые к употреблению цельнозерновые хлопья, крекеры или фруктовый смузи.

Калории. Технически это не питательные вещества. Однако наблюдение за количеством потребляемых калорий поможет вам понять, сколько энергии содержится в пище. Если вы не получаете достаточного количества калорий, то не сможете эффективно наращивать, говорит Дана Совардс, магистр наук, сертифицированный диетолог, сертифицированный специалист по спортивному питанию.

Омега-3. Они поддерживают здоровье мышц, предотвращая их разрушение, стимулируя синтез мышц, особенно у пожилых или у тех, кто менее подвижен из-за травм или болезней. В основном жирные кислоты омега-3 находятся в лососе, скумбрии, сардинах.