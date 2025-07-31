Диетологи назвали плюсы и минусы употребления сырых овощей

Недостатки сырых овощей

Могут тяжело перевариваться. Особенно актуально такое для людей с синдромом раздражённого кишечника или воспалительным заболеванием кишечника. В этом случае может помочь термическая обработка овощей.

Усиливают вздутие живота и газообразование. Это возникает при синдроме раздражённого кишечника или повышенной чувствительности к некоторым трудноусвояемым углеводам. Дискомфорт могут вызвать брокколи, цветная, кудрявая, белокочанная капуста, лук, чеснок.

Снижают усвоение некоторых питательных веществ. В шпинате, свёкле много оксалатов, которые мешают усвоению кальция, повышают вероятность образования камней в почках. Отдавайте предпочтение салату ромэн или кудрявой капусте: они содержат мало оксалатов.

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