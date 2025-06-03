Диетологи назвали рыбу лучшим белком для контроля уровня сахара в крови

Вот как рыба поможет вам поддерживать здоровый уровень сахара в крови.

Замедление пищеварения. Рыба содержит много белка. Это вещество переваривается дольше, чем углеводы, так что вы дольше будете чувствовать себя сытым. Это большой бонус для контроля уровня сахара в крови.

Уменьшение воспаления. Хроническое воспаление связывают в том числе с диабетом. Помочь в этом может жирная рыба, богатая омега-3. Согласно одному систематическому обзору в метаанализу 23 исследований, приём добавок омега-3 привёл к значительному снижению маркера воспаления ФНО-альфа у людей с диабетом.