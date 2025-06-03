Диетологи назвали рыбу лучшим белком для контроля уровня сахара в крови

Диетологи назвали рыбу лучшим белком для контроля уровня сахара в кровиИ на это есть несколько причин
Вот как рыба поможет вам поддерживать здоровый уровень сахара в крови.
Замедление пищеварения. Рыба содержит много белка. Это вещество переваривается дольше, чем углеводы, так что вы дольше будете чувствовать себя сытым. Это большой бонус для контроля уровня сахара в крови.
Уменьшение воспаления. Хроническое воспаление связывают в том числе с диабетом. Помочь в этом может жирная рыба, богатая омега-3. Согласно одному систематическому обзору в метаанализу 23 исследований, приём добавок омега-3 привёл к значительному снижению маркера воспаления ФНО-альфа у людей с диабетом.
Улучшение чувствительности к инсулину. У пожилых людей с риском развития преддиабета, как показало одно исследование, после употребления около 200 г консервированных сардин в течение года улучшились показатели чувствительности к инсулину, артериального давления, холестерина ЛПВП, триглицеридов.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.