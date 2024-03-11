Диетологи назвали самые полезные для здоровья напитки

Зелёный чай. Он богат антиоксидантами катехинами, поддерживает здоровье клеток, может защитить от некоторых болезней. Другие соединения в этом чае могут положительно влиять на обмен веществ и окисление жиров, способны улучшить уровень липидов в крови.

Чёрный кофе. В его состав входят антиоксиданты, которые могут улучшить здоровье. Исследования показывают, что кофе помогает снизить вероятность развития диабета 2 типа, некоторых видов рака. Но для этого важно пить просто кофе, без добавок.

Домашний смузи. Помимо фруктов, вы можете добавить в этот напиток овощи. Чтобы приготовить сбалансированное блюдо или перекус, вам понадобятся ещё полезные жиры и белки. Например, авокадо/ореховое масло и протеиновый порошок/обычный греческий йогурт.

Протеиновый коктейль. Берите такие из них, которые содержат около 200 калорий, 20−30 граммов белка и мало сахара.

Костный бульон. Он поможет восстановить мышцы, особенно после тренировки. Также этот бульон содержит коллаген.