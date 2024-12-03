Диетологи назвали скрытые причины, по которым люди достигают плато в потере веса

Хронический стресс. В этом случае в организме повышается уровень кортизола. Научно доказано, что это усиливает тягу к высококалорийной пище, способствует накоплению жира. Эдит Янг, сертифицированный диетолог, сертифицированный специалист по диетологии и владелица Healthy Mission Dietitian, отмечает, что стресс может нарушить сон, снизить мотивацию к занятиям спортом, усилить эмоциональное переедание.

Плохой сон. При нехватке отдыха нарушается работа гормонов, которые регулируют чувство голода и сытости. Одно исследование продемонстрировало, что нарушение режима сна приводит к чрезмерному количеству перекусов, особенно продуктами с высоким содержанием углеводов и жиров. Другие работы связывают ограничение сна с более сильным голодом, большим потреблением калорий, большей массой тела. Также плохой сон может увеличить уровень стресса.

Адаптация метаболизма к новому весу. По мере похудения метаболизм снижается. То есть меньше калорий сжигается в состоянии покоя и во время активности. Также вам потребуется меньше калорий для поддержания работы организма.