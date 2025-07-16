Диетологи назвали солёный арахис лучшим продуктом при обезвоживании

Содержит и другие питательные вещества

В арахисе также много клетчатки и белка. Они тоже важны для восстановления после тренировки. Ещё благодаря полезным жирам в этих орехах вы поддержите в норме уровень энергии.

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