Диетологи назвали травяные чаи, которые нельзя пить при диабете

Травяной чай с алоэ вера. Диетолог Эрин Палински-Уэйд предупреждает: исследования показали, что употребление алоэ вера может повлиять на уровень сахара в крови. В ходе одной работы учёные обнаружили, что порошок геля алоэ вера значительно снизил показатели глюкозы в крови, артериального давления и холестерина. Но также алоэ вера может вызвать опасно низкий уровень сахара в крови у тех, кто принимает лекарства для снижения уровня глюкозы в крови.

Травяной чай с ромашкой. Если вы страдаете диабетом и принимаете лекарства, разжижающие кровь (варфарин), то ромашка может взаимодействовать с ними. Согласно результатам одного исследования, людям, которые принимают варфарин, не рекомендуется пить чай с ромашкой из-за возможного риска кровотечения.