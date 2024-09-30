Диетологи назвали травяные чаи, которые нельзя пить при диабете

Диетологи назвали травяные чаи, которые нельзя пить при диабетеБудьте осторожны
Травяной чай с алоэ вера. Диетолог Эрин Палински-Уэйд предупреждает: исследования показали, что употребление алоэ вера может повлиять на уровень сахара в крови. В ходе одной работы учёные обнаружили, что порошок геля алоэ вера значительно снизил показатели глюкозы в крови, артериального давления и холестерина. Но также алоэ вера может вызвать опасно низкий уровень сахара в крови у тех, кто принимает лекарства для снижения уровня глюкозы в крови.
Травяной чай с ромашкой. Если вы страдаете диабетом и принимаете лекарства, разжижающие кровь (варфарин), то ромашка может взаимодействовать с ними. Согласно результатам одного исследования, людям, которые принимают варфарин, не рекомендуется пить чай с ромашкой из-за возможного риска кровотечения.
Травяной чай с пажитником. Добавки пажитника могут снижать уровень сахара в крови, говорит Лорена Драго, диетолог, которая специализируется на диабете и многокультурном питании. Также пажитник может взаимодействовать с препаратами, разжижающими кровь.
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