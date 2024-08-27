Диетологи объяснили, чего в первую очередь нужно избегать при высоком давлении

Первое, чего при гипертонии нужно избегать, — это недооценки влияния пищевых привычек на давление. Некоторые привычки способствуют его снижению.

Сократите потребление натрия. Из-за употребления большого количества этого вещества могут сузиться сосуды и повыситься давление. Замените часть соли чесноком и специями в рецептах, перед покупкой в магазине или заказом в ресторане читайте состав блюда. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует потреблять людям с гипертонией не более 1500 мг натрия в сутки.

Ешьте больше продуктов, содержащих калий. Нужно стараться есть 4,5 чашки фруктов и овощей ежедневно. Калием богаты чернослив, чечевица, бананы, красная фасоль, апельсины, мускусная дыня, киви, морковь, картофель, нежирные молочные продукты и кефир, ямс, швейцарский мангольд, плантаны.