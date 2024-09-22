Диетологи объяснили, какие порции будут идеальными для снижения веса

Диетологи объяснили, какие порции будут идеальными для снижения весаЭто тоже нужно учитывать при похудении
Как отмечают Nutrition Twins, идеальный размер порций для каждого человека индивидуален. Но в качестве общих рекомендаций они обычно дают следующие.
Овощи. Добавляйте в рацион не менее 2 чашек слегка приготовленных на пару (или сырых) овощей и листовой зелени.
Белок. Крупным мужчинам за один приём пищи вам нужно потреблять 142−198 г белка, а миниатюрным женщинам — 85−113 г. Чтобы понять, сколько вам необходимо, можно ориентироваться на размер ладони.
Углеводы. Крупные и активные мужчины должны получать за один приём пищи около 1,5−2 чашки углеводов, миниатюрные женщины — от 0,5 до 1 чашки.
Жиры. За каждый приём пищи крупным мужчинам необходимо потреблять 1,5−2 столовых ложек жиров, миниатюрным женщинам — около 2 чайных ложек.
Закуски. Они должны включать не более 150−200 калорий.
Существуют распространённые ошибки, связанные с размером порций, которых нужно избегать.
Думать, что в ресторанах порции «правильные". Во многих таких заведениях подают слишком большие порции. Особенно много бывает в них рафинированных углеводов.
Невнимательно относиться к количеству углеводов в блюдах. Миска с хлопьями — это вовсе не одна порция. Обычно порция представляет собой 0,5−1 стакан, а многие миски вмещают больше.
Есть прямо из пакета или коробки. Из-за этого невозможно понять, сколько вы на самом деле съели.
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