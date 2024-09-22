Диетологи объяснили, какие порции будут идеальными для снижения веса

Как отмечают Nutrition Twins, идеальный размер порций для каждого человека индивидуален. Но в качестве общих рекомендаций они обычно дают следующие.

Овощи. Добавляйте в рацион не менее 2 чашек слегка приготовленных на пару (или сырых) овощей и листовой зелени.

Белок. Крупным мужчинам за один приём пищи вам нужно потреблять 142−198 г белка, а миниатюрным женщинам — 85−113 г. Чтобы понять, сколько вам необходимо, можно ориентироваться на размер ладони.

Углеводы. Крупные и активные мужчины должны получать за один приём пищи около 1,5−2 чашки углеводов, миниатюрные женщины — от 0,5 до 1 чашки.

Жиры. За каждый приём пищи крупным мужчинам необходимо потреблять 1,5−2 столовых ложек жиров, миниатюрным женщинам — около 2 чайных ложек.

Закуски. Они должны включать не более 150−200 калорий.