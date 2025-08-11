Диетологи объяснили, почему полезнее всего для здоровья есть овсянку с утра

Диетологи объяснили, почему полезнее всего для здоровья есть овсянку с утраОб этом важно знать при планировании рациона питания
Вот почему завтрак - лучшее время для употребления овсянки.
Поддержание сбалансированного уровня сахара в крови. Особенно если вы будете сочетать овсянку с белками и полезными жирами. Так вы предотвратите скачки уровня глюкозы. По данным исследований, употребление овса снижает уровень сахара в крови после еды у людей с диабетом и без. Также овсянка способствует постепенному снижению уровня глюкозы натощак у тех, кто страдает диабетом.
Насыщение. В овсе много клетчатки (особенно бета-глюкана), которая замедляет пищеварение и помогает дольше сохранять чувство сытости.
Питание мышц. В овсе содержатся сложные углеводы, которые дают энергию для утренней тренировки, а также растительный белок, помогающий поддерживать мышечную массу. Для повышения эффективности и улучшения результатов сочетайте овсянку с белком. Например, с греческим йогуртом, ореховой пастой или яйцами.
Поддержание здоровья сердца. Бета-глюкановая клетчатка в овсе поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и снижает вероятность развития хронических заболеваний. Исследования связывают также регулярное употребление овса со снижением общего уровня холестерина и улучшением липидного профиля крови.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.