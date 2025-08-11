Диетологи объяснили, почему полезнее всего для здоровья есть овсянку с утра

Вот почему завтрак - лучшее время для употребления овсянки.

Поддержание сбалансированного уровня сахара в крови. Особенно если вы будете сочетать овсянку с белками и полезными жирами. Так вы предотвратите скачки уровня глюкозы. По данным исследований, употребление овса снижает уровень сахара в крови после еды у людей с диабетом и без. Также овсянка способствует постепенному снижению уровня глюкозы натощак у тех, кто страдает диабетом.

Насыщение. В овсе много клетчатки (особенно бета-глюкана), которая замедляет пищеварение и помогает дольше сохранять чувство сытости.