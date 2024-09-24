Диетологи объяснили, вызывает ли сыр воспаление

По словам специалистов, ни один продукт, включая сыр, не имеет прямого отношения к воспалению. А то, что сыр часто ассоциируется с воспалением, объясняется его питательным профилем и тем, как чаще всего этот продукт едят.

Николь Родригес, зарегистрированный диетолог из Нью-Йорка, говорит, что уровень насыщенных жиров в некоторых сырах может вызывать беспокойство, ведь этот тип жира связан с воспалением. По составу сыр может несильно отличаться от других молочных продуктов, но привести к воспалению может его большое количество и сочетание с другими продуктами (в пицце, тако и пр.).