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Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 марта 2024, 13:30
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Диетологи определили самые питательные фруктовые перекусы

Всего их три
Учёные из Массачусетского университета в Амхерсте обнаружили, что рекомендациям для высокопитательных закусок соответствуют не все фруктовые перекусы. Об этом говорится в журнале Nutrients.

По мнению учёных, самые питательные фруктовые закуски — это сухофрукты, фруктовое пюре и консервированные фрукты с соком. Остальные рекомендациям для подобных продуктов не соответствуют. Также у сухофруктов лучший общий профиль питания: в них больше всего питательных веществ и клетчатки, мало добавленного сахара.

Диетологи определили самые питательные фруктовые перекусы
© Pixabay/CC0 Public Domain

Напротив, закуски с фруктовым вкусом (жевательные конфеты) имеют наименьшую плотность питательных веществ и содержание клетчатки, а также больше всего добавленного сахара. Среди других вариантов фруктовых закусок с низкой плотность питательных веществ — консервированные фрукты (не в соке, а в воде), сушёные ароматизированные фрукты. В обоих этих вариантах много добавленного сахара.

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