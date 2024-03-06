Диетологи определили самые питательные фруктовые перекусы

Диетологи определили самые питательные фруктовые перекусыВсего их три
По мнению учёных, самые питательные фруктовые закуски — это сухофрукты, фруктовое пюре и консервированные фрукты с соком. Остальные рекомендациям для подобных продуктов не соответствуют. Также у сухофруктов лучший общий профиль питания: в них больше всего питательных веществ и клетчатки, мало добавленного сахара.
Напротив, закуски с фруктовым вкусом (жевательные конфеты) имеют наименьшую плотность питательных веществ и содержание клетчатки, а также больше всего добавленного сахара. Среди других вариантов фруктовых закусок с низкой плотность питательных веществ — консервированные фрукты (не в соке, а в воде), сушёные ароматизированные фрукты. В обоих этих вариантах много добавленного сахара.
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