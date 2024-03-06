Диетологи определили самые питательные фруктовые перекусы

Напротив, закуски с фруктовым вкусом (жевательные конфеты) имеют наименьшую плотность питательных веществ и содержание клетчатки, а также больше всего добавленного сахара. Среди других вариантов фруктовых закусок с низкой плотность питательных веществ — консервированные фрукты (не в соке, а в воде), сушёные ароматизированные фрукты. В обоих этих вариантах много добавленного сахара.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.