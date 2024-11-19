Диетологи перечислили лучшие продукты для поддержания иммунитета

Диетологи перечислили лучшие продукты для поддержания иммунитетаОни помогут вам оставаться энергичными и здоровыми всю зиму
Вот какие продукты помогут вашей иммунной системе работать как надо.
Цитрусовые. Апельсины, лимоны, грейпфруты — отличные источники витамина С. Он производит иммунные клетки лимфоциты и фагоциты, а также поддерживает их работу.
Йогурт. Этот продукт богат пробиотиками, то есть полезными бактериями, поддерживающими работу кишечника. Известно, что 70−80 иммунных клеток находятся в кишечнике. Лучше всего для этого выбирать йогурт с «живыми и активными культурами».
Чеснок. В его состав входит аллицин. Это вещество, как показывают исследования, положительно влияет на иммунитет: уменьшает тяжесть и продолжительность болезней. Также в чесноке есть соединения серы, поддерживающие детоксикацию организма.
Сладкий картофель. Он богат бета-каротином. Это вещество нужно для нормальной работы иммунной системы.
Листовая зелень. Шпинат, мангольд, кале дают организму витамины A, C и E. Каждый из них поддерживает иммунитет. В листовой зелени содержится также фолат. Он поддерживает производство клеток, в том числе иммунных.
Миндаль. Этот орех содержит много витамина Е — антиоксиданта, который помогает поддерживать работу иммунитета. Этот витамин нужен для защиты иммунных клеток о повреждений.
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