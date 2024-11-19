Диетологи перечислили лучшие продукты для поддержания иммунитета

Вот какие продукты помогут вашей иммунной системе работать как надо.

Цитрусовые. Апельсины, лимоны, грейпфруты — отличные источники витамина С. Он производит иммунные клетки лимфоциты и фагоциты, а также поддерживает их работу.

Йогурт. Этот продукт богат пробиотиками, то есть полезными бактериями, поддерживающими работу кишечника. Известно, что 70−80 иммунных клеток находятся в кишечнике. Лучше всего для этого выбирать йогурт с «живыми и активными культурами».

Чеснок. В его состав входит аллицин. Это вещество, как показывают исследования, положительно влияет на иммунитет: уменьшает тяжесть и продолжительность болезней. Также в чесноке есть соединения серы, поддерживающие детоксикацию организма.