Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 ноября 2024, 13:30
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Диетологи перечислили лучшие продукты для поддержания иммунитета

Они помогут вам оставаться энергичными и здоровыми всю зиму
С приближением зимы особенно актуальным становится укрепление иммунитета. Научные исследования показывают, что один из лучших способов защититься от болезней — соблюдать правильную диету.
Диетологи перечислили лучшие продукты для поддержания иммунитета
© INTEGRIS Health

Вот какие продукты помогут вашей иммунной системе работать как надо.

Цитрусовые. Апельсины, лимоны, грейпфруты — отличные источники витамина С. Он производит иммунные клетки лимфоциты и фагоциты, а также поддерживает их работу.

Йогурт. Этот продукт богат пробиотиками, то есть полезными бактериями, поддерживающими работу кишечника. Известно, что 70−80 иммунных клеток находятся в кишечнике. Лучше всего для этого выбирать йогурт с «живыми и активными культурами».

Чеснок. В его состав входит аллицин. Это вещество, как показывают исследования, положительно влияет на иммунитет: уменьшает тяжесть и продолжительность болезней. Также в чесноке есть соединения серы, поддерживающие детоксикацию организма.

Диетологи перечислили лучшие продукты для поддержания иммунитета
© Eating Well/Ali Redmond

Сладкий картофель. Он богат бета-каротином. Это вещество нужно для нормальной работы иммунной системы.

Листовая зелень. Шпинат, мангольд, кале дают организму витамины A, C и E. Каждый из них поддерживает иммунитет. В листовой зелени содержится также фолат. Он поддерживает производство клеток, в том числе иммунных.

Миндаль. Этот орех содержит много витамина Е — антиоксиданта, который помогает поддерживать работу иммунитета. Этот витамин нужен для защиты иммунных клеток о повреждений.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.