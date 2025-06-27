Диетологи перечислили напитки для улучшения здоровья кишечника

Кефир. За счёт процесса ферментации он содержит такие биоактивные соединения, как кефиран, биоактивные пептиды и органические кислоты. Исследования показывают, что они могут помочь в борьбе с вредными микробами в кишечнике и других частях тела.

Комбуча. Этот чай содержит живые пробиотики, которые улучшают кишечный микробиом. Также он богат антиоксидантами, способными бороться с воспалением.

Свекольный сок. Он содержит много пищевых нитратов, усиливающих приток крови. Мария Люси, сертифицированный диетолог, говорит, что это может способствовать здоровому пищеварению, устранить вялость кишечника, уменьшить воспаление. Чтобы сделать свекольный сок более сладким, попробуйте его смешать со свежевыжатым яблочным или апельсиновым соком.

Чай джун. Этот ферментированный чай делают из зелёного чая и сырого мёда. Он богат живыми пробиотиками.

Сливовый сок. В 100%-ном сливовом соке 4 г клетчатки на порцию. Научно доказано, что употребление такого сока предотвращает и облегчает запоры.