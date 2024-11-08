Диетологи перечислили питательные вещества, которые нужны во время менопаузы

Вот какие питательные вещества особенно важны в менопаузу.

Клетчатка. Джен Шейнман, магистр наук, сертифицированный диетолог, отметила, что это вещество поддерживает здоровье сердца, помогает регулировать уровень сахара в крови, улучшает пищеварение. Те, кто потребляет больше всего клетчатки, как правило, весят меньше, чем те, кто получает её меньше.

Белок. При менопаузе происходит естественное снижение мышечной массы. Чтобы сохранить мышцы по мере старения, нужно есть достаточное количество белка. По данным журнала Nutrients, сочетание растительных и животных источников белка с физической активностью лучше всего влияет на состояние костей.

Омега-3 жирные кислоты. Они играют ключевую роль в здоровье женщины, особенно во время менопаузы. Известны омега-3 противовоспалительными свойствами, пользой для сердца.