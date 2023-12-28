Диетологи перечислили продукты, которые избавят от расстройства желудка

Диетологи перечислили продукты, которые избавят от расстройства желудкаВозможно, у вас возникнет эта проблема после праздников
Зачастую в зимние праздники мы едим очень много. Поэтому неудивительно, что многие из нас потом страдают вздутием живота или тошнотой. Вот какие продукты помогут облегчить это состояние.
Роберта Бальдо, диетолог из Baldo and Mason, назвала несколько продуктов, которые лучше всего есть при расстройстве желудка.
Имбирь. Эта специя, обладающая противовоспалительными свойствами, помогает устранить тошноту. Вообще вы можете попробовать имбирь в разных формах, но дипломированный диетолог Джен Уолпол порекомендовала пить имбирный чай.
Бананы. Популярный и недорогой фрукт, богатый калием. Также в банане много клетчатки, которая мягко воздействует на желудок, помогая выводить токсины.
Тосты на закваске. Добавьте к этому тосту кусочек банана, и вы получите простое, но эффективное средство от расстройства желудка.
Обычные крекеры. Они легко перевариваются, но нужно избегать вариантов с высоким содержанием соли или сахара.
Костный бульон. Этот бульон успокаивает кишечник, обладает противовоспалительными свойствами. Выбирайте такой, который содержит мало натрия и откажитесь от бульонов, в которых есть лук, чеснок или другие специи.
Мятный чай. Такой чай расслабляет мышцы пищеварительного тракта уже после одной-двух чашек.
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