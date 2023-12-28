Диетологи перечислили продукты, которые избавят от расстройства желудка

Роберта Бальдо, диетолог из Baldo and Mason, назвала несколько продуктов, которые лучше всего есть при расстройстве желудка.

Имбирь. Эта специя, обладающая противовоспалительными свойствами, помогает устранить тошноту. Вообще вы можете попробовать имбирь в разных формах, но дипломированный диетолог Джен Уолпол порекомендовала пить имбирный чай.

Бананы. Популярный и недорогой фрукт, богатый калием. Также в банане много клетчатки, которая мягко воздействует на желудок, помогая выводить токсины.

Тосты на закваске. Добавьте к этому тосту кусочек банана, и вы получите простое, но эффективное средство от расстройства желудка.