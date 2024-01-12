Диетологи перечислили продукты, которые помогут вам выглядеть и чувствовать себя моложе

Ягоды. В них больше антиоксидантов, чем в каких-либо других продуктах. В частности, из ягод вы можете получить антоцианы и витамин С, которые борются с окислительным стрессом и воспалением в организме. Особенно много антиоксиданта антоцианина в чернике. Также известно, что употребление большего количества клубники и черники связано с более медленными темпами снижения когнитивных функций у людей старше 70 лет.

Жирная рыба. Во-первых, она содержит много жирных кислот омега-3. Эти вещества поддерживают здоровье сердца и мозга, защищают от возрастных болезней. Помимо этого, жирная рыба помогает сохранить кожу молодой.

Орехи и семена. Благодаря антиоксидантам в этих продуктах вы предотвратите старение кожи и снизите вероятность развития хронических болезней, связанных со старением. Миндаль — хороший источник витамина Е, который помогает поддерживать кожу эластичной и увлажнённой. Семена льна и грецкие орехи содержат много жирных кислот омега-3, замедляющих старение.

Зелень. В шпинате, капусте и мангольде много питательных веществ: витаминов А, С, К, кальция, железа. Эти вещества помогают в выработке коллагена, защищают кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетом.

Авокадо. Этот фрукт богат витамином Е, который сохраняют кожу молодой и защищают её от ультрафиолетового излучения. Также в авокадо много полезных жиров, которые питают и увлажняют кожу.