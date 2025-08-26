Диетологи перечислили самые популярные мифы о высоком уровне холестерина

Миф № 1: нужно избегать пищевого холестерина. Последние исследования показывают, что пищевой холестерин оказывает довольно незначительное влияние на уровень глюкозы в крови, а вот насыщенные жиры и трансжиры влияют намного сильнее. Лучше ограничьте потребление насыщенных жиров, которые содержатся в жирных сортах мяса и жирных молочных продуктах. Сосредоточьтесь также на полезных для сердца продуктах: таких как орехи, семечки, авокадо, жирная рыба.

Миф №2: изменение рациона питания может помочь при высоком холестерине. На уровень холестерина в крови могут влиять множество факторов, помимо диеты. Это сон, уровень стресса, физические нагрузки, генетика. Об этом сказала Патрисия Колеса, магистр наук, зарегистрированный диетолог-нутрициолог.

Миф №3: вам нужно исключить все жиры из рациона. Не все жиры одинаковы, отмечает Карли Харт, зарегистрированный диетолог-нутрициолог и лицензированный диетолог-нутрициолог. Ненасыщенные жиры, например, снижают вероятность развития высокого уровня холестерина. Они содержатся в орехах, семенах, авокадо, жирной рыбе.