Диетологи порекомендовали при низком давлении завтракать почти сразу после пробуждения

Диетологи порекомендовали при низком давлении завтракать почти сразу после пробужденияЭто поможет вам чувствовать себя лучше в течение дня
Вот почему лучше всего при низком кровяном давлении позавтракать в течение часа после пробуждения.
Стимуляция пищеварения. Приём пищи в течение часа после того, как вы проснулись, восстанавливает уровень сахара в крови, активирует работу симпатической нервной системы, что может способствовать плавному повышению кровяного давления и улучшению кровообращения. В начале дня рекомендуется также есть небольшими порциями. Одно исследование показало, что у тех, кто завтракал и ел богатые питательными веществами продукты, сердце было здоровее, чем у людей, которые не питались утром.
Заряд энергии на день. Утренний приём пищи даёт организму «топливо» для повышения уровня энергии и улучшения кровообращения.
Оптимизация утренней тренировки. Благодаря небольшому, но питательному завтраку перед зарядкой (например, вы можете съесть ломтик тоста с арахисовым маслом и бананом) вы поддержите уровень энергии и кровяное давление.
Поддержание гидратации. Обезвоживание считается одной из причин низкого артериального давления. Связано это с тем, что жидкости улучшают циркуляцию крови в организме.
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