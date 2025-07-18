Диетологи порекомендовали при низком давлении завтракать почти сразу после пробуждения

Вот почему лучше всего при низком кровяном давлении позавтракать в течение часа после пробуждения.

Стимуляция пищеварения. Приём пищи в течение часа после того, как вы проснулись, восстанавливает уровень сахара в крови, активирует работу симпатической нервной системы, что может способствовать плавному повышению кровяного давления и улучшению кровообращения. В начале дня рекомендуется также есть небольшими порциями. Одно исследование показало, что у тех, кто завтракал и ел богатые питательными веществами продукты, сердце было здоровее, чем у людей, которые не питались утром.

Заряд энергии на день. Утренний приём пищи даёт организму «топливо» для повышения уровня энергии и улучшения кровообращения.