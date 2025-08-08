Диетологи порекомендовали при синдроме раздражённого кишечника есть медленнее

Вот как более медленное употребление пищи улучшит ваше состояние при синдроме раздражённого кишечника.

Улучшение связи между кишечником и мозгом. Когда вы едите в состоянии спешки и стресса, пищеварение может серьёзно пострадать. При стрессе мозг направляет энергию и кровоток к жизненно важным органам, что отвлекает их от переваривания пищи. В результате пищеварение может нарушиться или замедлиться.

Улавливание сигналов тела. При употреблении пищи в спешке организм находится в режиме «бей или беги». Это подавляет выработку желудочного сока, ферментов, моторику кишечника. В результате у вас усилятся вздутие живота, спазмы, изжога, стул может стать непредсказуемым. Если вы будете есть медленнее, это поможет вам лучше улавливать все эти сигналы тела.