Диетологи порекомендовали при синдроме раздражённого кишечника есть медленнее

Диетологи порекомендовали при синдроме раздражённого кишечника есть медленнееЭто облегчит дискомфорт в желудке
Вот как более медленное употребление пищи улучшит ваше состояние при синдроме раздражённого кишечника.
Улучшение связи между кишечником и мозгом. Когда вы едите в состоянии спешки и стресса, пищеварение может серьёзно пострадать. При стрессе мозг направляет энергию и кровоток к жизненно важным органам, что отвлекает их от переваривания пищи. В результате пищеварение может нарушиться или замедлиться.
Улавливание сигналов тела. При употреблении пищи в спешке организм находится в режиме «бей или беги». Это подавляет выработку желудочного сока, ферментов, моторику кишечника. В результате у вас усилятся вздутие живота, спазмы, изжога, стул может стать непредсказуемым. Если вы будете есть медленнее, это поможет вам лучше улавливать все эти сигналы тела.
Улучшение пищеварения. Ограничение отвлекающих факторов, тщательное пережёвывание пищи, несколько глубоких вдохов животом перед едой помогают организму перейти в режим отдыха и переваривания пищи. Если вы будете выделять на приём пищи 20-30 минут, то почувствуете себя лучше после еды.
