Диетологи порекомендовали при высоком уровне холестерина есть больше семян чиа

Согласно результатам одного обзора, 35 г (около 2,5 столовых ложек) семян чиа в день приводит к заметному снижению уровня холестерина в крови и триглицеридов.

Вот ещё несколько причин, по которым добавление в рацион семян чиа полезно для уровня холестерина.

Много клетчатки. В двух столовых ложках семян чиа содержится 10 г клетчатки, из которых растворимой - 1,5 г. Последняя способствует снижению холестерина. Согласно результатам исследований, употребление не менее 5–10 г растворимой клетчатки в сутки может снизить уровень вредного холестерина на 5,5–11 мг на децилитр.

Растительные жирные кислоты омега-3. Эти вещества положительно сказываются на здоровье сердца.