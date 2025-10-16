Диетологи порекомендовали принимать омега-3 во время еды

Для улучшения усвоения БАДов омега-3 следуйте нескольким рекомендациям.

Принимайте их с едой. Добавки омега-3 лучше всего принимать во время приёма пищи и не натощак.

Будьте последовательны. Омега-3 жирные кислоты работают наиболее эффективно, когда их уровень в организме накапливается.