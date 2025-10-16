Диетологи порекомендовали принимать омега-3 во время еды

Опубликовано 16 октября 2025, 19:301 мин.
Диетологи порекомендовали принимать омега-3 во время едыТак добавка лучше усвоится
Омега-3 жирные кислоты - важная часть рациона человека. Они играют ключевую роль в работе многих систем организма, включая сердце, мозга и суставы. Если вы решили принимать эти добавки, важно знать, в какое время это лучше всего делать, чтобы получить максимальную пользу.
Для улучшения усвоения БАДов омега-3 следуйте нескольким рекомендациям.
Принимайте их с едой. Добавки омега-3 лучше всего принимать во время приёма пищи и не натощак.
Будьте последовательны. Омега-3 жирные кислоты работают наиболее эффективно, когда их уровень в организме накапливается.
Проверяйте срок годности. Рыбий жир и другие добавки омега-3 со временем могут испортиться. Для оптимального их усвоения лучше покупать новые каждые 3-4 месяца.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.