Диетологи порекомендовали принимать после 40 лет четыре пищевые добавки

Витамин D. Если вам больше 40 лет, то снижение уровня эстрогена будет затруднять усвоение витамина D организмом. Лучше всего ежегодно проверять его уровень и принимать при необходимости БАДы.

Кальций. После менопаузы у женщин повышается риск потери костной массы. Добавки с кальцием поддержат прочность скелета, снизят риск возникновения переломов. Об этом сказал Дрю Хемлер, магистр наук, зарегистрированный диетолог, сертифицированный диетолог, член Американской ассоциации агрономов и ортопедов. Предпочтительнее принимать цитрат кальция, так как он хорошо усваивается даже при пониженной кислотности желудка.