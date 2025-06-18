Диетологи порекомендовали тем, кто не ест мясо, употреблять в пищу больше бобовых

По словам диетолога и доктора философии Лины Бегдаче, бобовые могут обладать той же пищевой ценностью, что и мясо. Главное - их употреблять в составе разнообразной и сбалансированной диеты. Ниже - несколько преимуществ для здоровья такой пищи.

Наличие белка. Из одной чашки чёрной фасоли вы получите 15 г белка, а из чашки варёной чечевицы - 18 г. В отличие от мяса, бобовые дают организму белок без холестерина или насыщенных жиров. Горох не так популярен, как бобовые, но всё же считается полноценным источником белка: на одну чашку в варёном виде приходится 16 г протеина.

Отличный источник клетчатки. Одна чашка варёной фасоли или чечевицы даёт около 15 г клетчатки. Это вещество поддерживает регулярную работу кишечника, помогает снизить уровень холестерина, контролировать уровень глюкозы в крови. Высокое потребление клетчатки также связано было с уменьшением риска развития нескольких хронических заболеваний и вероятности смерти от них.

Наличие железа. Чашка чечевицы обеспечивает организм примерно 6,6 мг железа. Улучшить усвоение растительного белка при этом может сочетание бобовых с продуктами, богатыми витамином С (помидоры, перец, цитрусовые).