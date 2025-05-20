Диетологи посоветовали есть больше семян чиа при высоком уровне холестерина

Диетологи посоветовали есть больше семян чиа при высоком уровне холестеринаВот какую пользу этот продукт несёт для организма
Семена чиа - хороший источник клетчатки, растительного белка, антиоксидантов, жирных кислот омега-3, витаминов и минералов. При этом в них мало насыщенных жиров.
Вот несколько причин, почему вам стоит включить в свой рацион семена чиа.
В них достаточное количество клетчатки. 2 столовые ложки семян чиа дают 10 г клетчатки, включая 1,5 г растворимой. Научно доказано, что растворимая клетчатка снижает уровень холестерина, связываясь с ним в тонком кишечнике и выводя этот холестерин из организма. Согласно исследованиям, употребление 5–10 г растворимой клетчатки в сутки может снизить уровень вредного холестерина на 5,5–11 мг на децилитр.
Они содержат растительные жирные кислоты омега-3. В семенах чиа много альфа-линоленовой кислоты (АЛК). Эта незаменимая жирная кислота обладает противовоспалительным эффектом.
Они уменьшают воспаление. Известно, что хроническое воспаление снижает уровень вредного хоелстерина, повышает уровень полезного холестерина и триглицеридов. По словам диетолога Лорены Акерман, семена чиа богаты полифенолами, то есть веществами с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Семена чиа универсальны и экономичны. Их легко включить в рацион, а ещё они относительно недорогие при покупке оптом. Также за раз вы, скорее всего, будете съедать всего 1-2 столовых ложки.
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