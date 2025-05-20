Диетологи посоветовали есть больше семян чиа при высоком уровне холестерина

Семена чиа - хороший источник клетчатки, растительного белка, антиоксидантов, жирных кислот омега-3, витаминов и минералов. При этом в них мало насыщенных жиров.

Вот несколько причин, почему вам стоит включить в свой рацион семена чиа.

В них достаточное количество клетчатки. 2 столовые ложки семян чиа дают 10 г клетчатки, включая 1,5 г растворимой. Научно доказано, что растворимая клетчатка снижает уровень холестерина, связываясь с ним в тонком кишечнике и выводя этот холестерин из организма. Согласно исследованиям, употребление 5–10 г растворимой клетчатки в сутки может снизить уровень вредного холестерина на 5,5–11 мг на децилитр.

Они содержат растительные жирные кислоты омега-3. В семенах чиа много альфа-линоленовой кислоты (АЛК). Эта незаменимая жирная кислота обладает противовоспалительным эффектом.