Диетологи посоветовали есть жирную рыбу чаще

Кроме того, незаменимые жирные кислоты омега-3 важны для здоровья сердца, мозга, кожи. Об этом сказала Мэдди Паскуариелло, магистр наук, сертифицированный диетолог.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует не реже двух раз в неделю съедать 85 г рыбы, желательно жирной.

Также жирная рыба - это отличный источник белка, селена, витамина D.

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