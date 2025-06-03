Диетологи посоветовали отказаться от еды на вынос по пятницам

Дипломированный диетолог Мария Елена Фрага отмечает, что некоторые факторы образа жизни повышают риск образования жира на животе. Это в том числе переедание. Еда на вынос может содержать много насыщенных жиров, сахара и натрия. Транс- и насыщенные жиры в таких блюдах способствуют накоплению висцерального жира. Одно исследование показало, что у людей, которые потребляли больше насыщенных жиров, общего жира и белого картофеля, было больше висцерального жира (жира на животе).

В обзорной статье, включающей более 50 научных работ, говорится, что существует положительная связь между потреблением натрия, индексом массы тела и окружностью талии. Одна из причин этого в том, что продукты с большим количеством натрия часто содержат больше калорий и насыщенных жиров. Еда на вынос обычно перегружена солью, которая повышает давление и вызывает задержку воды.