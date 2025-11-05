Диетологи предупредили, что энергетики вредят печени

Диетологи предупредили, что энергетики вредят печениВот о чём нужно знать
Вот как энергетические напитки могут навредить вашей печени.
Могут содержать много кофеина. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендует взрослым потреблять не более 400 мг кофеина в сутки. Энергетик объёмом 350 мл может содержать от 40 до 250 мг кофеина. Поэтому если вы в день выпиваете пару таких банок, вы можете потреблять слишком много этого вещества. Регулярное употребление большого количества напитков с высоким содержанием кофеина со временем может вызвать повреждение печени. Кофе же, например, связывают наоборот с улучшением здоровья печени.
В них может быть много добавленного сахара. Исследования показывают, что регулярное употребление энергетиков может способствовать накоплению жира в печени. Это может вызвать развитие неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), со временем нарушить работу печени, привести к воспалению. Согласно Рекомендациям по питанию для американцев, добавленный сахар должен составлять максимум 10% от общей суточной калорийности. При этом даже напитки с искусственными подсластителями, как демонстрируют новые исследования, повышают риск развития болезней печени.
Могут содержать вредные дозы добавок. Энергетические напитки часто содержат намного больше витаминов группы В, чем нам нужно. Избыток некоторых из них (например, ниацина) может вызвать токсическое поражение печени. Некоторые научные работы связывают энергетики с высоким содержанием ниацина с развитием гепатита.
