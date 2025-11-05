Диетологи предупредили, что энергетики вредят печени

Вот как энергетические напитки могут навредить вашей печени.

Могут содержать много кофеина. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендует взрослым потреблять не более 400 мг кофеина в сутки. Энергетик объёмом 350 мл может содержать от 40 до 250 мг кофеина. Поэтому если вы в день выпиваете пару таких банок, вы можете потреблять слишком много этого вещества. Регулярное употребление большого количества напитков с высоким содержанием кофеина со временем может вызвать повреждение печени. Кофе же, например, связывают наоборот с улучшением здоровья печени.

В них может быть много добавленного сахара. Исследования показывают, что регулярное употребление энергетиков может способствовать накоплению жира в печени. Это может вызвать развитие неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), со временем нарушить работу печени, привести к воспалению. Согласно Рекомендациям по питанию для американцев, добавленный сахар должен составлять максимум 10% от общей суточной калорийности. При этом даже напитки с искусственными подсластителями, как демонстрируют новые исследования, повышают риск развития болезней печени.